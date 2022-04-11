У різних районах Харкова були помічені міни уповільненої дії. Зокрема, в індустріальному, Київському та Немишлянському районах.

Про це у своєму телеграм-каналі заявив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Politeka.net.

За словами Синєгубова, це боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру вагою близько 1,5 кг.

"Фіксуємо по дворах житлових будинків і вулицях", - повідомив Синєгбуов, звернувшись до жителів з попередженням, що ні в якому разі не можна не тільки брати такі боєприпаси в руки, але навіть підходити до них.

"Не намагайтеся ліквідувати самостійно. Якщо побачили вибухонебезпечний предмет - негайно викликайте рятувальників за номером 101. Станом на сьогоднішній день рятувальники продовжують виявляти такі міни і ліквідувати. Без необхідності - не виходьте з укриттів, міна в будь - який момент може вибухнути", - попередив глава Харківської ОВА.

Раніше Синєгубов повідомив, що за добу війська окупантів завдали близько 66 ударів з артилерії, мінометів, РСЗВ.

В результаті обстрілів росіян постраждали цивільні - 11 загиблих, серед них - 7-річна дитина, 14 поранених.

В області активізувалися ворожі літальні апарати для розвідки.

"Ми зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують відразу, тільки коли їх зачепить людина або спрацює інший фактор руху. Тому ще небезпечніше", - попереджав також Синєгубов.

Нагадаємо, Олексій Арестович спрогнозував, що це не остання війна, яку розв'яже РФ в Україні.

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Крім того Politeka.net писала, що харків'янам оголосили, чи треба евакуюватися.