Мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press повідомив, що зараз в місті залишається близько 120 тисяч мирних людей. Місто залишається в блокаді окупантів, які систематично вбивають беззбройних громадян.

За словами Бойченка, з початку повномасштабної війни в Маріуполі через обстріли військами РФ загинули не менше 10 тисяч мирних жителів. Разом з тим, за його словами, кількість жертв може перевищити і 20 тисяч, оскільки за тижні атак тіла маріупольців вже "встеляють вулиці килимом".

Сам Вадим Бойченко зараз не в Маріуполі, його місцезнаходження не розкривається, за винятком того, що воно на території України. Бойченко додав, що в Маріуполі як і раніше залишаються близько 120 тис.мирних жителів, яким потрібна їжа, вода і ліки.

Мер отримав повідомлення про те, що росіяни збирають тіла і зберігають в холодильниках в торговому центрі. Він також розповів про мобільні крематорії, які були помічені в місті.

Нагадаємо, 11 квітня з'явилася інформація про те, що рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

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