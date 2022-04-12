Повідомляється, що з 50 рашистських солдатів в живих залишилося всього 6, трупи кинули на поле бою.

Військовий журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що Збройні Сили України майже повністю знищили один спецпідрозділ СОБР: з 50 солдатів в живих залишилося всього 6. За словами кореспондента, майже всі трупи своїх загиблих окупанти кинули на поле бою.

"Під час ведення бойових дій на території України був повністю знищений спеціальний загін швидкого реагування (СОБР) управління Росгвардії по Архангельській області. З 50 військовослужбовців загону живих залишилося всього 6 осіб, інші загинули. Більшість тіл загиблих військовослужбовців залишилися на території України", - розповів Цимбалюк.

Раніше ми повідомляли, що військовий журналіст Юрій Бутусов показав трофейний танк, який використовують для парадів у Москві, який вдалося захопити українським захисникам на Ізюмському напрямку.

"Російський командирський танк Т-80 зі складу 4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії, що знаходився в колоні, що наступала на Ізюмському напрямку, яку продемонстрували російські пропагандисти, захоплений в бою українськими воїнами. Колона розбита, хто зумів втекти. Танк газотурбінний в ідеальному стані, по всій видимості, бере участь в традиційних парадах на 9 травня в Москві. Пофарбовані катки, Червона зірка, все ретельно доглянуто. Приємно, коли Путін постачає Збройним силам якісну бойову техніку, яка буде бити російських окупантів", - написав Бутусов.

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