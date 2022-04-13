Нові колони російських окупантів просуваються до кордонів України. Одну з таких колон зафіксували в Білгородській області у напрямку до Харківщини. Доводять цей факт супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar Technologies в Twitter.
За інформацією Maxar Technologies, російські військові рухаються вздовж траси 14к-34 і коридору з населених пунктів Солоті і Валуйки на заході Росії до кордону з Україною.
У складі колон російських окупантів пересувається бронетехніка і тентові вантажівки. Знімки нової небезпеки для ЗСУ датовані 11 Квітня 2022 року.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Українцям вручають повістки на вулицях і блокпостах: кого чекають у військкоматах в першу чергу
Лінію фронту відсунули: стало відомо про успіхи ЗСУ на Дніпропетровщині
Арестович відповів, що буде, якщо Донбас повністю захоплять: "Нам йде озброєння, а Росії..."
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Також напередодні в Ростовській області РФ помітили велику колону військової техніки, яка рухається в напрямку російсько-українського кордону. Зокрема, у бік Донбасу їдуть десятки бронетранспортерів і вантажні автомобілі.
Нагадаємо, рф переглянула свої дії: у розвідці Британії розповіли про нового командувача війною.
Як повідомляла Politeka, рф ввела "жовтий рівень терористичної загрози": в Генштабі ЗСУ розкрили навіщо.
Також Politeka писала, що у Білорусі таксист влучно провчив російського окупанта, відео.