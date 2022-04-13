Помітили велику колону військової техніки, яка рухається в напрямку російсько-українського кордону.

Нові колони російських окупантів просуваються до кордонів України. Одну з таких колон зафіксували в Білгородській області у напрямку до Харківщини. Доводять цей факт супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar Technologies в Twitter.

За інформацією Maxar Technologies, російські військові рухаються вздовж траси 14к-34 і коридору з населених пунктів Солоті і Валуйки на заході Росії до кордону з Україною.

У складі колон російських окупантів пересувається бронетехніка і тентові вантажівки. Знімки нової небезпеки для ЗСУ датовані 11 Квітня 2022 року.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf — Maxar Technologies (@Maxar) April 12, 2022

Також напередодні в Ростовській області РФ помітили велику колону військової техніки, яка рухається в напрямку російсько-українського кордону. Зокрема, у бік Донбасу їдуть десятки бронетранспортерів і вантажні автомобілі.

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