У Державній прикордонній службі повідомили, яка ситуація на кордоні.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на Батьківщину повернулись 870 тисяч українців. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу 12 квітня.

«Починаючи з 24 лютого загалом державний кордон на ділянках з країнами ЄС, Молдовою перетнуло 4,3 млн осіб. Це в обох напрямках. Якщо говорити по виїзду, то ця кількість досягає трьох мільйонів. Іноземці – близько 350 тис. У перші дні (після початку широкомасштабної війни РФ проти України, – Ред.) вона була незначною. Близько 10 тис. громадян України перетинало за добу на в’їзд. Переважна кількість становила чоловіки», – повідомив він.

Демченко зазначив, що в останні до України повертається всебільше громадян - 25-30 тис. за добу. При цьому це не лише чоловіки, але й жінки, і діти, і люди похилого віку.

«З 24 лютого загалом на в’їзд в Україну прослідувало понад 870 тисяч громадян України», – зазначив речник Держприкордонслужби.

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