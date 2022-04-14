Швидше за все надалі такі провокації "під чужим прапором" будуть тільки нарощуватися, а жертв ставатиме все більше.

Спецслужби рф вчинили теракт Брянської області, щоб звинуватити Україну. Про це повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджав, що спецслужби Росії будуть влаштовувати теракти, щоб підсилити антиукраїнські настрої. Зазначається, що сьогодні, 14 квітня така провокація відбулась в населеному пункті Климово, Брянської області, Російської Федерації.

За офіційним повідомленням федерального слідчого комітету РФ, два бойові вертольоти Збройних Сил України, озброєні важким наступальним озброєнням, незаконно вторглися в повітряний простір Російської Федерації, і здійснили не менше шести авіаційних ударів по житловим будинкам в с.м.т. Климово. В результаті прямих влучань та вибухів пошкоджено не менше шести житлових будинків по вулиці Зарєчній та вулиці Леніна, поранення отримали семеро чоловік, зокрема одна дитина 2020 року народження.

«Цікавий мотив: слідством встановлено, що не пізніше 14 квітня 2022 року близько 12 годин 30 хвилин, особи з числа військовослужбовців Збройних Сил України вступили між собою в злочинну змову з метою впливу на прийняття рішень органами влади Російської Федерації щодо припинення продовження «спеціальної військової операції», - йдеться у повідомленні.

АрміяInform зазначає, що навіть поверхневий аналіз цієї провокації дозволяє виявити її явні невідповідності та фейки.

По-перше, несанкціоновані командуванням дії екіпажів двох вертольотів, «озброєних важким наступальним озброєнням» - це явна маячня, що зрозуміло будь-кому, хто хоч якось дотичний до військової справи.

По-друге, яка мета? Жодного військового об’єкту, транспортного вузлу, складу боєприпасів або ПММ… Тим більше, що Збройні Сили України не наносять удари по цивільним об’єктам.

По-третє, вчергове можна відзначити абсолютно непрофесійну роботу російських структур, відповідальних за інформаційно-психологічні операції.

Так, на єдину версію вони вийшли через 4 – 6 годин після проведення провокації. Розглядались версії з обстрілом артилерією і РСЗО, але після того, як в соціальні мережі потрапили фото НАРів, які не розірвалися та уламків авіаційних боєприпасів, обрали версію з двома українськими вертольотами.

Крім того, вчергове на всіх телеграм-каналах не відредагували коментарі, частина з яких стосувалась напрямку руху вертольотів від Климово до населеного пункту Шаталово, Починковського району, Смоленської області, Російської Федерації, поблизу якого знаходиться однойменний військовий аеродром військової частини 40823 збройних сил Російської Федерації.

Про справжню мету цієї провокації можна тільки здогадуватись, зазначили в АрміяInform, та навели кілька припущень:

Можливо це – саме та ситуація, яка ще більше «розв’язує руки» російському воєнно-політичному керівництву, яке напередодні попереджувало про ракетні удари по центрам прийняття рішень, якщо Україна не припинить «обстрілювати» територію РФ.

Можливо, це – картинка, необхідна для стимулювання в громадянах РФ ще більшого «патріотизму» та бажання приймати участь в «спеціальній військовій операції».

"Таким чином, в подальшому такі провокації «під чужим прапором» будуть тільки нарощуватись, а жертв буде ставати все більше. Ні керівництву, ні військовослужбовцям збройних сил РФ абсолютно не шкода цивільне населення, навіть своїх громадян", - зазначили в АрміяInform.

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