У британській розвідці вважають, що мішенню путіна і російського військового командування можуть стати українські міста Краматорськ і Костянтинівка. Такі висновки розвідки опублікувало Міноборони Сполученого Королівства в Twitter.
Там вважають, що виступ путіна у вівторок підкреслив його незмінний інтерес до Донбасу, де росія завдає ударів по українських військах в рамках підготовки до нового наступу.
Протягом усього конфлікту міські центри неодноразово стикалися з невибірковими нападами з боку росії. Міста Краматорськ і Костянтинівка, ймовірно, стануть мішенню для російської влади аналогічного рівня насильства.
Поєднання масованих ракетно-артилерійських ударів по зосередженню сил для наступу являє собою повернення до традиційної російської військової доктрини. Однак для цього будуть потрібні значні сили. Триваюча оборона Маріуполя з боку України в даний час сковує значну кількість російських військ і техніки.
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