Також, за словами Маляр, ключове завдання російських окупаційних військ – це спроба закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей.

У Міноборони розглядають сценарії відновлення наступу на Київ. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі єдиного телемарафону.

"ЗСУ звільнили Київську область від росіян, але ми розуміємо, що ризик відновлення агресивних дій щодо інших регіонів, не тільки сходу, можливий. Ми такі сценарії розглядаємо", - заявила нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Вона також розповіла, в залежності від того, як будуть розвиватися обставини по інших регіонах, стане ясно, чи буде ворог просуватися далі.

Саме тому не виключається ситуація зі спробою окупантів взяти Київ. Вони можуть повернутися на раніше звільнені нашими захисниками території.

Також, за словами Маляр, ключове завдання російських окупаційних військ – це спроба закріпитися на кордонах Луганської та Донецької областей. Також існує загроза наступу окупантів на Херсонщині та Харківщині.

"Ключове завдання Росії-це схід України, також вони розглядають Херсонську та Харківську області. Разом з тим загроза залишається і в інших регіонах України", — додала заступник Міністра оборони.

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