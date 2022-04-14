ВР звільнила від мобілізації студентів та педагогів ПТУ. Про це стало відомо після прийняття законопроекту, за це в цілому проголосували 360 депутатів при мінімально необхідних 226.
Згідно з документом, відстрочку отримають студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі освіти.
Викладачі отримують відстрочку, якщо вони працюють у відповідній установі як на основному місці роботи і не менше ніж на 0,75 ставки.
У пояснювальній записці зазначається: метою та завданням прийняття цього законопроекту є вирівнювання у правах учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі студентами та викладачами закладів вищої освіти шляхом надання всім зазначеним категоріям рівного права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
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Ми писали, вчора, 13 квітня, стало відомо про вибухи і пожежу на крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту Росії. Діловий журнал Фобс вирішив оновити список найдорожчої військової техніки окупанта, яка була навчена після вторгнення в Україну.
Тепер перше місце зайняв саме крейсер" Москва", який оцінений в 750 мільйонів доларів. На другому місці розташувався транспортний літак Іл-76, який оцінили в 86 мільйонів доларів.
Нагадаємо, крейсер "Москва" - найдорожча втрата окупантів на війні. Корабель оцінений в 750 мільйонів доларів.
Як повідомляла Politeka, одеситів попередили, що окупанти можуть помститися за «Москву».
Раніше Арестович повідомив про 510 членів екіпажу палаючого крейсера"Москва".