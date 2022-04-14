Викладачі отримують відстрочку, якщо вони працюють у відповідній установі як на основному місці роботи.

ВР звільнила від мобілізації студентів та педагогів ПТУ. Про це стало відомо після прийняття законопроекту, за це в цілому проголосували 360 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з документом, відстрочку отримають студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі освіти.

Викладачі отримують відстрочку, якщо вони працюють у відповідній установі як на основному місці роботи і не менше ніж на 0,75 ставки.

У пояснювальній записці зазначається: метою та завданням прийняття цього законопроекту є вирівнювання у правах учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі студентами та викладачами закладів вищої освіти шляхом надання всім зазначеним категоріям рівного права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Ми писали, вчора, 13 квітня, стало відомо про вибухи і пожежу на крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту Росії. Діловий журнал Фобс вирішив оновити список найдорожчої військової техніки окупанта, яка була навчена після вторгнення в Україну.

Тепер перше місце зайняв саме крейсер" Москва", який оцінений в 750 мільйонів доларів. На другому місці розташувався транспортний літак Іл-76, який оцінили в 86 мільйонів доларів.

Нагадаємо, крейсер "Москва" - найдорожча втрата окупантів на війні. Корабель оцінений в 750 мільйонів доларів.

Як повідомляла Politeka, одеситів попередили, що окупанти можуть помститися за «Москву».

Раніше Арестович повідомив про 510 членів екіпажу палаючого крейсера"Москва".