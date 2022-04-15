План по мобілізації 26 000 «резервістів» з території ОРДЛО в сухопутні війська РФ фактично зірваний.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, повідомляється, що чоловіки призовного віку (18-65 років) всіляко уникають призову, не бажаючи ставати «гарматним м'ясом» в армії окупанта.

Згідно з попередніми планами, за рахунок мобілізованих повинні були укомплектувати 17 стрілецьких полків у складі загальновійськових армій Південного і Західного ВО РФ. Це завдання не виконане, - констатують в українській розвідці.

Також повідомляється, що з особовим складом, який все ж вдалося залучити, не проводяться будь-які вишколи або інструктажі. Також їх постачають непридатним для використання амуніцією і зброєю.

"Представники армії РФ, які проводять рекрутинг, обіцяють задіяти "новобранців" в завданнях забезпечення контролю над окупованими територіями, охорони доріг і військових об'єктів, поліпшення оборонних позицій. Втім, як показує практика, мобілізовані з ОРДЛО складають найближчий резерв для поповнення втрат підрозділів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях проти України. Також саме їх найменш цінний "ресурс" використовують для проведення «розвідки боєм» для виявлення позицій українських захисників», - повідомили українські розвідники.

Зазначимо, що в мережі з'явилося відеозвернення матері одного з російських військовослужбовців. Жінка повідомила, що її син служить в мотострілецькій частині Ростова-на-Дону і не виходить на зв'язок з 23 лютого.

Жінка закликала зупинити війну, яка "принесе ганьбу і ненависть".

Нагадаємо, Володимир Зеленський вперше відреагував на удар по крейсеру "Москва".

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