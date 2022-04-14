Военнослужащие в Южно-Сахалинске и в Хабаровском крае россии отказываются ехать воевать в Украину. Они массово пишут рапорта на увольнение с воинской службы.

Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк, который длительное время работал в рф.

По его словам, отказываться стали чаще после того, как пообщались с товарищами, которые вернулись со "спецоперации".

"В некоторых воинских частях не хватает минимального количества личного состава для несения службы в суточном наряде и карауле", – отметил журналист.

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Кроме того по информации СМИ российских контрактников, которые не хотят воевать против Украины, увольняют со службы и ставят в учетно-послужной карте специальную печать.

На ней написано "Склонен к предательству, лжи и обману". Также штамп сообщает, что человек, которому его поставили отказался от участия в "специальной военной операции" на территории "ЛНР", "ДНР" и Украины".

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