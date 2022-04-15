Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора после сдачи города российским оккупантам решил сбежать в рф, чтобы его не арестовали в Украине. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в
Так, известно, что мэр Купянска Геннадий Мацегора, который предал Украину и сдал город оккупантам, выехал тайно в рф, вместе с ним уехала семья. По словам главы ОВА, из Украины бежал также мэр Балаклеи.
"Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей выехал на территорию РФ. Собственно, как и мэр города Балаклея – там такая же история была: он публично заявил, что поддерживает оккупантов", – рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он добавил, оккупанты пытались поставить каких-то своих людей во временно оккупированных населенных пунктах Харьковщины, но план провалился.
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Мы также писали, сегодня оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. К сожалению, 34 человека ранены, из них – 3 детей. Погибли – 7 человек, среди них – один ребенок семи месяцев. Об этом в Телеграм-канале сообщи глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Количество погибших в результате обстрела жилого района в Харькове 15 апреля возросло до 8, а раненых до 42.
Напомним, начались массовые увольнения в отдельных частях рф, солдаты отказываются идти в Украину.
Как сообщала Politeka, ВСУ уничтожили крейсер "Москва", который обстреливал остров Змеиный.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных.