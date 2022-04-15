У додатку "Дію" знову активні водійські посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які приховали на початку повномасштабного вторгнення росії в цілях безпеки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер ви знову можете показувати водійські посвідчення і техпаспорт в додатку "Дія". Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми вимкнули деякі реєстри для безпеки. Тому цифрові документи і послуги були тимчасово недоступні в "Дії", - розповів Федоров.
Міністр пояснив, що водійські права і техпаспорт підтягнуться в додатку автоматично після авторизації. Він пояснив, що відновив роботу Єдиний державний реєстр транспортних засобів Міністерства внутрішніх справ.
Відзначимо, що в перший день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, 24 лютого, Мінцифри призупинило деякі послуги в Дії. На початку березня в "Дії" додали функцію "єДокумент", який є посвідченням особи на час воєнного стану у разі втрати паспорта громадянина.
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