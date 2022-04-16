Український журналіст Юрій Романенко розповів, навіщо росіяни йдуть воювати в Україну.

Про це він пише у себе в телеграм-каналі.

"Загалом розповіли з однієї нашої бригади, що росіяни йдуть воювати тільки дуже п'яними. Ненавидять українців, так як побачили як тут живуть і мантра така: ви у нас все вкрали, ви багато живете так, як крадете у росії.

Я ще перед війною говорив, що російські мантри про те, що вони живуть краще, ніж ми - брехня, заснована на зображенні Москви і великих міст. Глибинний народ росії ми всі побачили у всій його "красі" і живуть вони по-варварськи. Так що будь-які раціональні аргументи вони будуть інтерпретувати по-варварськи, як завжди робили. Рабська свідомість, яка визначає насильство царя, яке звертає фрустрацію підданих в агресію у поза. Така агресія одягається у форму сакральності, тому що царям вона потрібна, щоб легітимізувати свою владу, а рабам, щоб через пафос збільшувати свою значимість. Це можна сказати короткий курс історії росії", - міркує Юрій Романенко.

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