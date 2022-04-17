В ніч на 17 квітня окупанти обстріляли нові райони Сєвєродонецька, Новодружеськ, а вранці вдарили по Кремінній. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Так, вночі в Сєвєродонецьку зайнялися чотири багатоповерхівки, в Новодружеську знищено будинок.
«Там вже і руйнувати майже нічого – більшу частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль»,- йдеться в повідомленні.
Рятувальники виїхали на об’єкти одразу, як тільки росіяни припинили вогонь. Зафіксовані чисельні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюються.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Окупантів обурило, кого відправили їм на підкріплення воювати в Україні: «Там наркомани, діди і…»
Окупанти примусово вивозять людей з Ізюму: подробиці свавілля
Зеленський повідомив, що буде з тарифами на електрику найближчі півроку: це стосується 80% українців
Окупант видав масштабні плани Путіна щодо України: "Якщо до 10 травня..."
Увечері ще один будинок ворог знищив в Новодружеську. Власника пожежні встигли евакуювати.
На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога – знищено 15 танків, три артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи ПВО збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та дві крилаті ракети.
17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією. В результаті удару є щонайменше один поранений. Його з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості доставлено до лікарні.
Збитки у житловому фонді встановлюються.
Нагадаємо, окупанти зірвали евакуацію з Луганської області, голова ОДА повідомив подробиці: "Російська армія відкрила вогонь".
Як повідомляла Politeka, люди повертаються в постраждалий Чугуїв: як зараз йдуть справи в місті.
Також Politeka писала, що стало відомо, скільки українських військових опинилися в полоні окупантів.