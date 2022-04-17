Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив подробиці і дані про жертви.

В ніч на 17 квітня окупанти обстріляли нові райони Сєвєродонецька, Новодружеськ, а вранці вдарили по Кремінній. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, вночі в Сєвєродонецьку зайнялися чотири багатоповерхівки, в Новодружеську знищено будинок.

«Там вже і руйнувати майже нічого – більшу частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль»,- йдеться в повідомленні.

Рятувальники виїхали на об’єкти одразу, як тільки росіяни припинили вогонь. Зафіксовані чисельні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюються.

Увечері ще один будинок ворог знищив в Новодружеську. Власника пожежні встигли евакуювати.

На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога – знищено 15 танків, три артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ПВО збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та дві крилаті ракети.

17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією. В результаті удару є щонайменше один поранений. Його з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості доставлено до лікарні.

Збитки у житловому фонді встановлюються.

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