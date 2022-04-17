Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл виступили на церемонії відкриття Invictus Games (Ігри Нескорених) — спортивних змагань, у яких беруть участь колишні військові, які отримали інвалідність під час бойових дій. Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Верховної Ради України.

Цьогоріч на змагання приїхала українська команда.

Меган Маркл привітала українську збірну словами «Слава Україні», потім виступав принц Гаррі. Він розповів, що представники України беруть участь в Invictus Games не лише, щоб показати свою силу, але і розповісти всьому світу правду.

«Ви знаєте, що ми разом із вами. Світ єдиний з вами, і, звісно, ви заслуговуєте на більше», — сказав Гаррі.

Герцог та герцогиня зустрілися з українськими спортсменами.

Фото Гаррі з календарем "Повернися живим" поділився в Twitter один із керівників благодійного фонду Олег Карпенко.

Ви тільки подивіться хто тут у нас) Сам Принц @PHarry_Meghan з календарем @BackAndAlive. Команда Invictus Games Україна зовсім скоро почне виборювати свої медалі на цих змаганнях. Пишаємося 🇺🇦 pic.twitter.com/xsP7sXowFj — Oleg Karpenko (@karpenko_olegg) April 15, 2022

Нагадаємо, Арестович оцінив перспективи нового наступу рф: "Вони психологічно програли, надломилися"

Як повідомляла Politeka, президент Зеленський розповів про ймовірних гарантів безпеки для України

Також Politeka писала, що морпіхи ЗСУ показали, як відправляють на той світ окупантів: «Цього разу «снодійне» отримав…»