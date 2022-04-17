Принц Гаррі та Мегант Маркл виступили на церемонії відкриття "Ігр нескорених"

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл выступили на церемонии открытия Invictus Games — спортивных соревнований, в которых участвуют бывшие военные, которые получили инвалидность во время боевых действий.

В этом году на соревнования приехала украинская команда.

Меган Маркл поздравила украинскую сборную словами "Слава Украине", затем выступал принц Гарри. Он рассказал, что представители Украины принимают участие в Invictus Games не только, чтобы показать свою силу, но и рассказать всему миру правду.

"Вы знаете, что мы вместе с вами. Мир един с вами, и, конечно, вы заслуживаете больше», — сказал Гарри.

Герцог и герцогиня встретились с украинскими спортсменами.

Фото Гарри с календарем "Вернись живым" поделился в Twitter один из руководителей благотворительного фонда Олег Карпенко.

Ви тільки подивіться хто тут у нас) Сам Принц @PHarry_Meghan з календарем @BackAndAlive. Команда Invictus Games Україна зовсім скоро почне виборювати свої медалі на цих змаганнях. Пишаємося 🇺🇦 pic.twitter.com/xsP7sXowFj — Oleg Karpenko (@karpenko_olegg) April 15, 2022

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