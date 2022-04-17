Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл выступили на церемонии открытия Invictus Games — спортивных соревнований, в которых участвуют бывшие военные, которые получили инвалидность во время боевых действий.
В этом году на соревнования приехала украинская команда.
Меган Маркл поздравила украинскую сборную словами "Слава Украине", затем выступал принц Гарри. Он рассказал, что представители Украины принимают участие в Invictus Games не только, чтобы показать свою силу, но и рассказать всему миру правду.
"Вы знаете, что мы вместе с вами. Мир един с вами, и, конечно, вы заслуживаете больше», — сказал Гарри.
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