Про це журналістам повідомила мама одного з моряків крейсера "Москва".
"Син сказав, що крейсер був підбитий з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені подзвонив, коли їм дали телефони. У них залишилися документи і телефони на крейсері. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не всі вижили", - розповіла жінка журналістам видання «Новая Газета. Європа».
Також вона розповіла, що моряки давали підписку про нерозголошення перед тим, як потрапили на крейсер.
Жінка стверджує, що загинуло близько сорока осіб, кілька людей пропали безвісти, а у багатьох тих, що вижили відірвані кінцівки.
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Замовчування інформації в російських ЗМІ жінка пояснює тим, що Міністерство оборони рф не хоче визнавати поразку з боку України, що такий крейсер зазнав аварії.
Нагадаємо, 14 квітня Міністерство оборони Росії повідомило, що крейсер після вибуху і подальшої пожежі боєкомплекту затонув при буксируванні під час шторму. Однак ще раніше представники української влади заявили, що корабель був атакований двома протикорабельними ракетами «Нептун».
Нагадаємо, Олексій Арестович повідомив, що бійці ЗСУ завдали нового удару по скупченнях ворога на аеродромі в Чорнобаївці.
Також повідомлялося, що росіяни вивозять свою військову техніку через Білорусь.
Крім того Politeka.net писала, що відома українська снайперша відповіла, коли може закінчитися війна.