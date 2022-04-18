Вранці у понеділок, 18 квітня, у Львові прогриміла серія потужних вибухів.

Про удари російських окупантів по місту повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Фейсбук.

Як повідомив міський голова, російські військові завдали по місту п'ять прицільних ударів. Станом на 8:50 до місця події виїхали екстрені служби. Після ударів над місцями попадання піднялися клуби чорного диму.

У свою чергу, Львівській обласній військовій (державній) адміністрації Максим Козицький закликав жителів регіону залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги, нагадавши їм про небезпеку.

Пізніше Козицький повідомив, що в результаті ударів загинули шестеро людей і ще вісім постраждали. Серед постраждалих є дитина. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Про удари по Львову написав у своєму Твіттері і радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Зокрема, він повідомив, що обстріл вівся по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Відразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі старовинного європейського Львова. Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців", - написав Подоляк.

Пізніше директор Укрзалізниці Олександр Камишин уточнивши, що ракети окупантів приземлилися недалеко від залізничних об'єктів.

«У Львові ракети потрапили поруч із залізничними об'єктами", - повідомив він, додавши, що пасажири і залізничники не постраждали.

Рух поїздів було тимчасово призупинено, проте зараз вже відновлено.

Нагадаємо, ворог вдарив ракетами по Дніпропетровщині.

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