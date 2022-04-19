Російські військові почали рити окопи біля селища Кирилівка Запорізької області. Окупанти також встановили "Гради" на місцевих базах відпочинку. Про це повідомила прес-служба Запорізької обласної Військової адміністрації.

Солдати країни-агресора також зайняли села Любимівка та Зелений Гай Василівського району.

У селі Басань місцеві жителі співпрацюють з підрозділами Росгвардії, повідомляючи інформацію про учасників АТО та їх родини. Встановлено, що "поліцейськими" на окупованих територіях Запорізької області керує полковник Нечипуренко з Інгушетії.

У Мелітополі окупанти демонтували меморіальну табличку зі школи № 4, яка була присвячена військовому Євгену Кириченку. Росіяни також використовують місцеву молодь для своєї пропаганди - зокрема, вони зняли ролик, в якому два хлопці розповідають, що після "звільнення" міста жити стало краще.

"Обидва актори вже ідентифіковані: один з них колишній випускник 4- й школи, а другий-привезений з Росії професійний пропагандист",- зазначили в прес-службі.

В одну з лікарень Мелітополя окупанти привезли полоненого солдата ЗСУ-хлопця катували і знущалися над ним так, що він спробував порізати собі вени. Лікарям довелося оперувати бійця під дулами автоматів.

"Окупанти активно створюють в Мелітополі Козачі дружини. Одного з зрадників вдалося ідентифікувати - це Максим Бачурін, його дружина є членом місцевого відділення "Партії Шарія"– - сказано в повідомленні.

Крім того, в селі Костянтинівка дві жінки погодилися співпрацювати з окупантами і були призначені на посади директорів шкіл. Одна-вчителька англійської Ольга Монахова очолила школу №1, а її сестра Анастасія Курганова – школу №3.

Мешканка міста Токмак повідомила про те, що вночі Російські злочинці проникли в її будинок і викрали чоловіка – співробітника поліції. Його відвезли в невідомому напрямку. Також окупант незаконно затримали старшого лейтенанта поліції і співробітника ДСНС.

Окупанти також готують провокації на Великдень. За попередньою інформацією, вони мають намір обстріляти храми Запорізької області.

Нагадаємо, бригада, яку Путін хвалив за "героїзм і відвагу", зазнала нищівних втрат.

Як повідомляла Politeka, у Берліні підпалили машини учасників ганебного автопробігу на підтримку росії.

Також Politeka писала, що в окупанта забрали намородерене и повернули маленькій хазяйці.