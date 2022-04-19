Міністр інфраструктури Курбаков розповів про збитки через військові дії рф в Україні.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що після початку повномасштабного російського вторгнення вже пошкоджено або знищено 30% інфраструктури країни. Про це повідомляє Reuters.

Міністр підкреслив, що сума збитків перевищує 100 мільярдів доларів. Пошкоджено або зруйновано 300 мостів, понад 8000 кілометрів доріг та десятки залізничних мостів.

Кубраков повідомив, що на відновлення буде потрібно два роки в разі використання заморожених російських активів.

"Фактично всі складові нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", - заявив міністр.

18 квітня влада підготувала план післявоєнного відновлення України, який включає покриття матеріальних збитків, завданих війною, відновлення зруйнованих інфраструктурних потужностей і структурну модернізацію української економіки.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що втрати України від розв'язаної Росією повномасштабної війни вже перевищують $1 трлн.

Команда KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) і волонтери з партнерських організацій підрахували, що станом на 11 квітня загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури України від російського вторгнення досягла $80,4 млрд або 2,4 трлн грн. Загальні втрати економіки, понесені в ході війни, становлять $564-600 млрд.

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