Український актор Костянтин Войтенко звернувся до дружин російських військових, зокрема до Росіянки Ольги Биковської, яка порадила своєму чоловікові ґвалтувати українок.

Актор в Instagram заявив, що зовсім скоро війна закінчиться перемогою України. Він закликав дружин солдатів окупантів очікувати трупів своїх загиблих "муженьків-угольков" вдома.

"Так от, війна скоро закінчиться нашою перемогою і ганебним програшем вашої армії. Одна з проблем, з якою ми зіткнемося, куди подіти трупи ваших чоловіків. Я почав вивчати це питання і побачив, що Кабмін вже вирішив, що вирішувати з тілами окупантів", – сказав Войтенко.

Актор процитував постанову Кабінету Міністрів України про те, що після накопичення тіл в моргах або пунктах збору, буде забезпечена доставка загиблих російських військових в єдиний центр, з якого потім буде проводитися їх подальше транспортування, з кінцевим пунктом призначення в РФ.

"Тобто, ми Вам доставимо ваших муженьків-вугликів, передамо вашому керівництву, а вже вони точково будуть відправляти за адресами, те, що залишилося від ваших чоловіків", – підкреслив він.

Нагадаємо, бригада, яку Путін хвалив за "героїзм і відвагу", зазнала нищівних втрат.

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