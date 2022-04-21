Російські окупанти несуть такі втрати на українській землі, що залучають солдатів-строковиків.

Про це, як пише Politeka.net, свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

«Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…» – розповідає російський солдат-строковик своїй матері у перехопленому аудіо.

Він шукає способи вирватися додому.

«Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто», – відповідає мати.

«Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника «кидали»: он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...», - погоджується син.

Додамо, в той же час матері російських моряків розшукують своїх синів після загибелі крейсера «Москва».

Так, жителька окупованого Криму Юлія Цивова розповіла Бі-бі-сі, що її 19-річний син Андрій служив на флоті як матрос термінової служби і після краху крейсера "Москва" числиться у списку зниклих безвісти. Мати 20-річного матроса Микити Сиромясова Олеся Дубініна, яка мешкає в окупованому Севастополі, також не може знайти сина. Міноборони Росії при цьому мовчить.

Шукає свого сина і Дмитро Шкребець. 20-річний Єгор був також строковиком і зник після того, як затонув крейсер «Москва».

В Мережі також з'явилося звернення до мами російського терміновика, яка також шукає сина закликає зупинити війну.

Нагадаємо, що Москва через провали на фронті почала "чистки" серед ватажків так званої "ЛНР".

Також Politeka писала, що окупанти несуть колосальні втрати, але в них залишилася "остання можливість".

Крім того Politeka.net повідомляла, що вирішальная битва за Україну вже розпочалася.