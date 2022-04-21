Российские оккупанты несут такие потери на украинской земле, что привлекают солдат-срочников.

Об этом, как пишет Politeka.net, свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ.

"Здесь надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он ... решит вопрос, меня заберут..." – рассказывает российский солдат-срочник своей матери в перехваченном аудио.

Он ищет способы вырваться домой.

«Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто», – отвечает мать.

"Да, так оно и есть.... Срочников здесь и на показуху забирали, якобы... Но некоторых оставили. Одного срочника «кидали»: он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал... Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...",- соглашается сын.

Добавим, ранее стало известно, что матери российских моряков разыскивают своих сыновей после гибели крейсера «Москва».

Так, жительница оккупированного Крыма Юлия Цивова рассказала Би-би-си, что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести. Мать 20-летнего матроса Никиты Сыромясова Олеся Дубинина, проживающая в оккупированном Севастополе, также не может найти сына.

Ищет своего сына и Дмитрий Шкребец. 20-летний Егор был также срочником и исчез после того, как затонул крейсер «Москва».

В Сети также появилось обращение мамы российского срочника, которая также ищет сына призывает остановить войну.

Напомним, что Москва из-за провалов на фронте начала "чистки" среди главарей так называемой "ЛНР".

Также Politeka писала, что оккупанты несут колоссальные потери, но у них осталась "последняя возможность".

Кроме того Politeka.net сообщала, что решающая битва за Украину уже началась.