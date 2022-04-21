ВМС України повідомляє, що родичам моряків почали надходити дзвінки та повідомлення з пропозиціями за гроші допомогти визволити з полону українських військових. Про це інформує прес-служба на сторінці у Фейсбук.

"Шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників. Офіційно повідомляємо, що представники командування морської піхоти або інших органів військового управління або державних установ не збирають кошти», — зазначили у ВМС.

Так, шахраї звертаються до родичів українських захисників, телефонують зі прихованих номерів і пропонують за грошову винагороду сприяти звільненню з полону. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників.

Увага! Представники командування морської піхоти або інших органів військового управління або державних установ не збирають кошти! Питання звільнення військовополонених знаходяться у виключній компетенції органів державної влади.

Ми писали, в даний час в Україні знаходяться 78 батальйонних тактичних груп противника, поповнення сил триває. Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 19 квітня, повідомляє "Радіо Свобода".

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