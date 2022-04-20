Російські солдати настільки озлоблені на власне керівництво, що частина орків готова бунтувати проти своїх командирів.
Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопили СБУ.
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В СБУ повідомляють, що озлобленість та ненависть російських солдатів на власне керівництво зростає і орки готові розстріляти командирів на місці або дочекатися приїзду додому і написати "цілий том" заяв у військову прокуратуру рф.
Так один з рашистів розповідає братові про страшні бої, попадання в кільце, і про те, як їх забули на три доби в лісі без води і їжі. Також він скаржиться, що командири дають накази стріляти по цивільних і погрожують статтею за дезертирство тим, хто покине пост. І вражений тим, що їх керівництво краде.
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"Наше командування, вони отримали провізію: сигарети, харчування... знаєш, що вони зробили? Керівництво наше з'їб*лось, нах*й, нас кинуло і з'їб*лось", - скаржиться солдат з рф.
Нагадаємо, бригада, яку Путін хвалив за "героїзм і відвагу", зазнала нищівних втрат.
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