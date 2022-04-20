Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі CNN повідомив, що 80% території його регіону знаходиться під контролем росії. Він погодився з російською характеристикою початку другої фази війни, але попередив, що це ще не "повний і тотальний наступ".
Сергій Гайдай в черговий раз закликав залишилися 70 тисяч мирних жителів евакуюватися, тому що в регіоні не залишилося жодного "безпечного міста". На прохання порівняти ситуацію в Луганській області з обложеним містом Маріуполем, Гайдай відповів:
"Ми, принаймні, можемо отримати допомогу, і ми дійсно можемо евакуювати людей. Але бомбардування йдуть щодня до ночі, так що в цьому плані наша ситуація дуже схожа на Маріуполь".
Зазначимо,що раніше Сергій Гайдай звернувся до жителів підконтрольних Україні територій відсвяткувати Великдень онлайн. Він опублікував в мережі анонси трансляцій богослужінь в Інтернеті і закликав українців залишатися вдома на свято, так як окупанти готують провокації у святкову ніч.
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