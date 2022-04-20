В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские фашистские продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает отдел связей с общественностью группировки.

В ходе боев украинские защитники уничтожили:

личного состава – 36

БМП-5

БТР-4

АТ-1

ЗРК-1

минометный расчет – 1

Добавим, в Генштабе ВСУ 20 апреля отметили, что противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Также Оккупанты наносят систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяют самолеты дальней авиации.

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