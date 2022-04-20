В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские фашистские продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает отдел связей с общественностью группировки.
В ходе боев украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 36
- БМП-5
- БТР-4
- АТ-1
- ЗРК-1
- минометный расчет – 1
Добавим, в Генштабе ВСУ 20 апреля отметили, что противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Также Оккупанты наносят систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяют самолеты дальней авиации.
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