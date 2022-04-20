В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские фашистские продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает отдел связей с общественностью группировки.

В ходе боев украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 36
  • БМП-5
  • БТР-4
  • АТ-1
  • ЗРК-1
  • минометный расчет – 1

военная техника рф, война, россия

Добавим, в Генштабе ВСУ 20 апреля отметили, что противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Также Оккупанты наносят систематические авиационные удары по военным и гражданским объектам, в частности применяют самолеты дальней авиации.

российские самолеты истребители рф

Популярные статьи сейчас

«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением

"Передайте родным и близким": жителей Киевщины срочно предупредили о мощном взрыве

Дворник стал «заместителем мэра»: что сейчас происходит в захваченном Бердянске

Компенсация за разрушенное жилье: появилась важная информация о новой возможности

С простреленной головой: под Киевом расправились с родственником известного российского политика
Показать еще

Напомним, Арестович предположил, кто получит власть в кремле

Как сообщала Politeka, в части Луганщины уже не восстановить свет, газ и водоснабжение: инфраструктура там почти уничтожена

Также Politeka писала, что в Пентагоне раскрыли план рф на фронте