Глава Луганской области сообщил, что на Луганщине ситуация очень похожа на Мариуполь, большая часть региона оккупирована.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире CNN сообщил, что 80% территории его региона находится под контролем россии. Он согласился с российской характеристикой начала второй фазы войны, но предупредил, что это еще не "полное и тотальное наступление".

Сергей Гайдай в очередной раз призвал оставшихся 70 тысяч мирных жителей эвакуироваться, потому что в регионе не осталось ни одного "безопасного города". На просьбу сравнить ситуацию в Луганской области с осажденным городом Мариуполем, Гайдай ответил:

"Мы, по крайней мере, можем получить помощь, и мы действительно можем эвакуировать людей. Но бомбежки идут каждый день до ночи, так что в этом плане наша ситуация очень похожа на Мариуполь".

Отметим, что ранее Сергей Гайдай обратился к жителям подконтрольных Украине территорий отпраздновать Пасху онлайн. Он опубликовал в сети анонсы трансляций богослужений в интернете и призвал украинцев оставаться дома на праздник, так как оккупанты готовят провокации в праздничную ночь.

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