Росія усіляко заохочує звірства своїх військових і вручає їм медалі за розстріл мирних українців. Це підтверджує чергова розмова двох родичів-загарбників, які вихвалялися своїми «здобутками» на війні, опублікована пресслужбою СБУ.

Окупанти обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб.

«Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили», – зізнається один.

Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це «побаченням».

«Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная», – говорить окупант, сміючись.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 20 квітня заявив, що російські військові будуть покарані за злочини, скоєні на території України.

"Зробимо усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у цих воєнних злочинах. Сучасні технології дозволять встановити багато деталей, кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок - усе знайдемо", - запевнив Зеленський.

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