У мережі з'явилися свіжі фото з Маріуполя, які зроблені в квітні 2022 року.

У телеграм-каналі "Україна зараз" опублікували свіжі кадри з понівеченого російськими загарбниками Маріуполя.

"Маріуполь. Квітень 2022 року. На перших чотирьох фото-будні "Азова". На наступних - як живуть ті, хто залишається в місті. Останнє фото-арт на підтримку нашим бійцям, які утримують "Азовсталь" – фортецю Маріуполя і не дають російським окупантам захопити місто повністю", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Відзначимо, що тим часом, віце-прем'єр України Ірина Верещук в коментарі ВВС заявила, що евакуація десятків тисяч людей, що залишилися в пастці в Маріуполі, можлива тільки за допомогою ООН. Однак, схоже, поки міжнародна організація "всього лише спостерігає за подіями", додала Верещук.

"У нас немає часу чекати. Ці коридори повинні бути створені в найближчі дні", - сказала віце-прем'єр.

Пізніше з'явилася інформація від Верещук про те, що можливо в суботу, 23 квітня, вдасться все ж провести гуманітарний коридор для вивезення з Маріуполя цивільних – дітей, жінок і літніх людей в першу чергу.

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