Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена, отмечает – если россия сможет прорваться на восток, у путина будет больше возможностей представить так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех и заявить, что он обеспечил защиту пророссийскому меньшинству Украины.

По их словам, тогда он мог бы добиваться прекращения огня, но при этом имел бы возможность использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.

Но если украинские военные смогут остановить наступление россии на Донбассе, путин столкнется с жестким выбором: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на года, или всерьез вести переговоры для восстановления мира. По словам официальных лиц, первый вариант может означать полную национальную мобилизацию и является политически рискованным для путина.

Напомним, "Украина сама стала эталоном": эксперт рассказал, почему боеспособности ВСУ намного выше, чем у половины стран НАТО.

Как сообщала Politeka, "Надо правильно использовать": впервые с начала вторжения рф украинские защитники начали обучаться в Британии.

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