По словам представителя украинской делегации Подоляка, требования к странам-партнерам, которые могут стать гарантами безопасности для Украины.

Советник главы ОП и представитель украинской делегации на переговорах с рф Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона рассказал о переговорах со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии безопасности, которые смогли бы на себя взять. По словам представителя украинской делегации, эти переговоры могут завершиться в течение недели.

"Переговоры о гарантиях безопасности для Украины со странами-партнерами завершатся в течение недели", - сказал Михаил Подоляк.

По его словам, на данный момент идут консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя.

"Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения. Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены".

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