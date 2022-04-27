Російські окупанти несуть великі втрати, бояться померти на війні проти України і не хочуть більше воювати.

Військові рф тотально демотивовані і налякані майстерністю, яку показали на полі бою захисники України. Командування окупантів змушує солдатів йти в наступ, незважаючи на величезні втрати. Про це йшлося в розмові одного з окупантів з батьком.

Перехоплення їхньої розмови опублікував у Youtube радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Рашист через сльози з тремтячим голосом розповів батькові, що не хоче далі воювати і не розуміє вчинків свого командування:

– Йдемо в наступ. Не хочу я.

– ... не засмучуйся, я сам засмучуюся.

– Ну що тато може зробити, скажи мені!

– Нічого. Папа безсилий в такий момент. Куди наступаєте? Яке місто?

– Я не знаю. Ну всі інші полки відмовилися їхати, а наш командир полку погодився.

– Ну а куди кажуть? Який напрямок?

– Та тут недалеко, але факт в тому, що великий населений пункт.

– Але там беруть чи ні нікого? Або ви зараз перші?

– Ми перші. Я не знаю, про що командир полку взагалі думає. У нас від полку взагалі нічого не залишилося. Їхало майже 1000 чоловік, залишилося максимум 150.

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