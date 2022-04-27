Військові рф тотально демотивовані і налякані майстерністю, яку показали на полі бою захисники України. Командування окупантів змушує солдатів йти в наступ, незважаючи на величезні втрати. Про це йшлося в розмові одного з окупантів з батьком.
Перехоплення їхньої розмови опублікував у Youtube радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Рашист через сльози з тремтячим голосом розповів батькові, що не хоче далі воювати і не розуміє вчинків свого командування:
– Йдемо в наступ. Не хочу я.
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– ... не засмучуйся, я сам засмучуюся.
– Ну що тато може зробити, скажи мені!
– Нічого. Папа безсилий в такий момент. Куди наступаєте? Яке місто?
– Я не знаю. Ну всі інші полки відмовилися їхати, а наш командир полку погодився.
– Ну а куди кажуть? Який напрямок?
– Та тут недалеко, але факт в тому, що великий населений пункт.
– Але там беруть чи ні нікого? Або ви зараз перші?
– Ми перші. Я не знаю, про що командир полку взагалі думає. У нас від полку взагалі нічого не залишилося. Їхало майже 1000 чоловік, залишилося максимум 150.
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