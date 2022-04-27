У Сєвєродонецьку священнослужитель Української православної церкви московського патріархату передавав ворогові відомості про дислокацію українських військ. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, в якому цей громадянин передавав відомості про чисельність, дислокацію, озброєння військових Збройних сил України", - розповів Гайдай.

Очільник області також зазначив, що священнослужителя УПЦ МП правоохоронці викрили 26 квітня.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області спіймали трьох ймовірних коригувальників вогню під час атаки на залізницю. Про це повідомили в обласному управлінні СБУ. Як відомо, днями в результаті ворожих ракетних обстрілів у Вінницькій області були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, є жертви і поранені. "Слідчі СБУ зареєстрували та розслідують кримінальні провадження за ч.3 ст. 110 КК, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії", - йдеться у повідомленні відомства.

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