Анестезіолог Маріупольської лікарні №4 Андрій Сербін розповів, що лікарям доводилося просто гарувати дітям знеболююче перед смертю, так як врятувати їх було просто неможливо. За його словами, всього було близько 15 постраждалих дітей. Про це повідомляє видання Свого.City.

"Дітей знеболювали перед смертю. Мама, бабуся і однорічна дитина вийшли після обстрілів у двір приготувати їжу. Прилетів снаряд. У всіх поразка голови. У мами просто подряпини. У бабусі досить важка травма лицьового черепа, серйозно постраждало око. А ось однорічному хлопчикові осколок влучив у голову. Через лобову частину був вхідний-вихідний отвір. Його привезли ще живим. Вміст черепа був зовні. Мати відмовлялася розуміти, що шансів немає. Ми знеболили дитину. На жаль, на цьому наша допомога Закінчилася. Через 15 хвилин він помер", - розповів трагічну історію лікар.

Також він повідав про ще один епізод, коли в лікарню поступили двоє дітей – 10 і 16 років. Вони не були родичами, просто отримали важкі черепно-мозкові травми, їх привезли з одного місця. "Ми не могли їм допомогти. Лише знеболили. Поклали один на одного. Вкрили ковдрою. І все", - розповів Андрій Сербін.

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