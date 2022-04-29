Федоров додав, що не вірить в успіх окупантів, тому що є "значний опір" їхнім діям.

В тимчасово окупованому Мелітополі військові рф стали масово викрадати людей. Це відбувається на блокпостах і просто на вулицях міста. Тому пересуватися по місту стало небезпечно.

Про те, що відбувається в місті розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Всеукраїнського телемарафону.



Зокрема, окупанти почали полювання на всіх чоловіків призовного віку. Ще два тижні тому окупанти пропонували чоловікам вступати в російську армію. Не домігшись ніяких результатів, вони почали викрадати їх і відвозити в невідомому напрямку.

Федоров додав, що полонених тримають у нелюдських умовах у підвалах. Він також висунув припущення, що російські окупанти мають намір використовувати полонених українців в якості обмінного фонду або "гарматного м'яса" у війні проти України.

Мер також попередив, що зараз небезпечно перебувати вже на виході з Мелітополя і навіть просто пересуватися по місту і району. Адже окупанти чекають на кожному кроці.

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