В тимчасово окупованому Мелітополі військові рф стали масово викрадати людей. Це відбувається на блокпостах і просто на вулицях міста. Тому пересуватися по місту стало небезпечно.
Про те, що відбувається в місті розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
Зокрема, окупанти почали полювання на всіх чоловіків призовного віку. Ще два тижні тому окупанти пропонували чоловікам вступати в російську армію. Не домігшись ніяких результатів, вони почали викрадати їх і відвозити в невідомому напрямку.
Федоров додав, що полонених тримають у нелюдських умовах у підвалах. Він також висунув припущення, що російські окупанти мають намір використовувати полонених українців в якості обмінного фонду або "гарматного м'яса" у війні проти України.
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Мер також попередив, що зараз небезпечно перебувати вже на виході з Мелітополя і навіть просто пересуватися по місту і району. Адже окупанти чекають на кожному кроці.
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