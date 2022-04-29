Во временно оккупированном Мелитополе военные рф стали массово похищать людей. Это происходит на блокпостах и просто на улицах города. Потому передвигаться по городу стало опасно.
О происходящем в городе рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона.
В частности, оккупанты начали охоту на всех мужчин призывного возраста. Еще две недели назад оккупанты предлагали мужчинам вступать в российскую армию. Не добившись никаких результатов, они начали похищять их и увозить в неизвестном направлении.
Федоров добавил, что пленных держат в бесчеловечных условиях в подвалах. Он также выдвинул предположение, что российские оккупанты намерены использовать пленных украинцев в качестве обменного фонда или "пушечного мяса" в войне против Украиной.
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Мэр также предупредил, что сейчас опасно находиться уже на выходе из Мелитополя и даже просто передвигаться по городу и району. Ведь оккупанты ждут на каждом шагу.
Напомним, резко увеличилось количество пострадавших в результате обстрела центра Киева.
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