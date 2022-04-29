Українські захисники ведуть маневрену оборону і в окремих місцях наносять контрудари.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється в новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, повідомляється, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій в районі Харкова і завдає ударів по підрозділах ЗСУ на окремих напрямках.

На Ізюмському напрямку активних наступальних дій окупанти не проводили. Основні зусилля ворог зосередив на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх обстрілі.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою недопущення перегрупування наших військ, ворог обстрілює українські позиції з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

"На тимчасово зайнятих територіях окупаційна влада продовжує здійснювати заходи з обмеження пересування і затримання місцевих жителів і блокування гуманітарних вантажів з території України. Крім того, російські окупанти грабують селян. Так, наприклад, з сільгосптовариства в місті Кам'янка-Дніпровська викрадено понад 60 тонн пшениці разом з вантажним транспортом", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях наносять контрудари.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено шість танків, одна артилерійська система, дванадцять одиниць броньованої техніки, один автомобіль і одна зенітна установка.

Також за добу було уражено п'ятнадцять повітряних цілей: один літак, п'ять крилатих ракет і дев'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

У свою чергу глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за Горіхове йдуть запеклі бої.

Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Горіхового та Світличного. Наші військові дають хорошу відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки та інфраструктуру – там вже неможливо відновити воду, світло і газ.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку палає нафтобаза.

Також Politeka.net писала, що генерал-майор розкрив серйозну проблему окупантів.

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