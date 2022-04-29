Очевидці публікують в мережі кадри, на яких величезні колони авто розтягнулися чи не на кілометри, пише Politeka.net.

Причин проблеми називають кілька. По-перше, зросло споживання - люди повертаються в українські міста не дивлячись на те, що війна триває. По-друге, позначилося закриття окремих заправних мереж і, звичайно ж, знищення сховищ – росіяни цілеспрямовано обстрілюють склади з українським паливом.

У свою чергу заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі єдиного телемарафону визнав, що в Києві дійсно спостерігається дефіцит палива. Також чиновник закликав жителів столиці без зайвої потреби не пересуватися містом, щоб не ускладнювати проблеми.

"Сьогодні немає проблем з використанням громадського транспорту. З іншого боку, не бачу великої необхідності на сьогоднішній день переміщатися по місту", - пояснив Поворозник в ефірі марафону.

Схожа ситуація спостерігається і в Дніпрі. Там перед заправками також спостерігаються величезні черги.

При цьому експерти не виключають, що роздрібний продаж бензину на АЗС буде припинено. Про це, зокрема, заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, пише «Сьогодні».

"Після початку війни для українських трейдерів закрилася можливість купувати паливо в Росії і Білорусі, а також завозити його через морські порти. Нічого не залишається, як закуповувати пальне в Європі. Коли всі почали скуповувати його в сусідніх країнах, там утворився дефіцит і ціни для українських трейдерів зросли", - пояснив Куюн

За прогнозами експерта, в найближчі тижні на заправках буде продовжуватися спостерігатися дефіцит палива, особливо бензину.

"При наявності палива у продажу будуть введені обмеження на заправку в 10-20 літрів за один раз. Але багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а будуть продавати паливо корпоративним клієнтам по безналу, але і тут будуть вводитися обмеження. Наприклад, у вантажівку будуть лити не більше 100 літрів дизеля, а в легковик – не більше 20 літрів за раз", – припустив Куюн.

За його словами, найближчим часом українцям варто забути про 92-й бензин. Вся справа в тому, що в Європі він не продається, а вироблявся лише на кременчуцькому НПЗ, який виведений з ладу ракетним ударом з боку окупантів.

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