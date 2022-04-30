Мобільний оператор «Київстар», послугами якого користується більша частина українців, повідомив про зміни у зв’язку з війною. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на прес-службу оператора.

Зазначається, що в період війни деякі послуги втратили актуальність, і ними перестали користуватися. Зокрема, до таких належить послуга «Юрист-онлайн». Тому в компанії вирішили внести певні зміни.

Так, з 1 травня 2022 року послуга «Юрист-онлайн» припиняє свою роботу.

У «Київстарі» повідомили, що з 1 березня додаткова плата з користувачів не списувалася.

Наразі серед актуальних напрямків своєї роботи «Київстар» називає відновлення мережі, забезпечені послуг мобільного зв’язку, мобільного й домашнього інтернету та інших сервісів, які можуть бути корисними в даний час.

Нагадаємо, на початку березня спільними зусиллями мобільних операторів було запущено національний роумінг. Якщо мережа одного оператора в населеному пункті перестає працювати, то його абоненти можуть підключитися до мережі активного оператора та мати зв’язок.

Нагадаємо, родичам українських захисників почали надходити підозрілі дзвінки

Як повідомляла Politeka, у "Дії" відновили важливі функції: що тепер доступно

Також Politeka писала, що дівчина взяла телефон в ванну і загинула: «тіло зайшла мати»