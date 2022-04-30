Загарбники можуть розраховувати на початковий успіх, але втрати будуть з їхнього боку величезні.

Під загрозою великих руйнувань опинилося ще одне місто в Донецькій області. Армія Росії буде рухатися в бік Слов'янська і Краматорська, але для цього треба захопити Сєвєродонецьк. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel розповів військовий аналітик Генрі Шлоттман.

Тому в статті зазначено, існує серйозна загроза, що місто окупанти за допомогою масованих обстрілів можуть перетворити на"другий Маріуполь". Загарбники планують за всяку ціну продовжити наступ заради захоплення територій.

На думку аналітика, загарбники можуть розраховувати на початковий успіх, але втрати будуть з їхнього боку величезні.

«У них вже є плацдарм через річку південніше Ізюма. І вони спробують оточити українські війська в місті Сєвєродонецьк " - додав він.

Ми писали, зупинити війну в Україні можна надзвичайно швидко, але за деяких умов. Таку думку висловив генерал армії України, Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Путін намагається підвищити ставки, ще просунутися по ряду напрямків, взяти Маріуполь, пройтися ще могутніше, як він вважає, по Донецькій і Луганській областях до кордонів, Херсон і Запорізьку область отримати, як Південний коридор".

Нагадавши, Буряти з чеченцями влаштували перестрілку між собою під Чорнобаївкою:"більше 50 учасників з кожного боку".

Як повідомляла Politeka, "Всю Україну витравити до самого Львова": окупанти не соромляться своїх цілей на війні.

Також Politeka писала, що Окупанти влаштували " щурячі перегони "від дрона, але сховатися не вдалося:"в машину прямо триочковий".