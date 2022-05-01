На Луганщині спіймали всіх учасників агентурної мережі, які зливали інформацію окупантам.

Служба безпеки України на Луганщині затримала останнього учасника агентурної мережі, яка передавала дані противнику, сприяючи ворожим обстрілам регіону. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, правоохоронці встановили, що житель Лисичанська, перебуваючи у складі злочинного угруповання колаборантів, передавав росіянам дані про розташування підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також про наслідки ворожих обстрілів міста.

Агентурна мережа, у складі якої діяв зрадник, збирала для противника необхідну інформацію на території кількох населених пунктів Луганської області – Лисичанська, Кремінної, Рубіжного. Колаборанти обмінювалися даними з російськими кураторами через спеціально створені телеграми-канали.

"В даний час всі учасники, в тому числі, глава агентурної мережі встановлені і затримані. Кожного колаборанта очікує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років", - повідомив Сергій Гайдай.

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