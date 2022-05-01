Служба безпеки України на Луганщині затримала останнього учасника агентурної мережі, яка передавала дані противнику, сприяючи ворожим обстрілам регіону. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Так, правоохоронці встановили, що житель Лисичанська, перебуваючи у складі злочинного угруповання колаборантів, передавав росіянам дані про розташування підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також про наслідки ворожих обстрілів міста.
Агентурна мережа, у складі якої діяв зрадник, збирала для противника необхідну інформацію на території кількох населених пунктів Луганської області – Лисичанська, Кремінної, Рубіжного. Колаборанти обмінювалися даними з російськими кураторами через спеціально створені телеграми-канали.
"В даний час всі учасники, в тому числі, глава агентурної мережі встановлені і затримані. Кожного колаборанта очікує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років", - повідомив Сергій Гайдай.
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