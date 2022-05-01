Служба безопасности Украины на Луганщине задержала последнего участника агентурной сети, которая передавала данные противнику, способствуя вражеским обстрелам региона. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Так, правоохранители установили, что житель Лисичанска, пребывая в составе преступной группировки коллаборантов, передавал россиянам данные о расположении подразделений ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также о последствиях вражеских обстрелов города.
Агентурная сеть, в составе которой действовал предатель, собирала для противника необходимую информацию на территории нескольких населенных пунктов Луганской области – Лисичанска, Кременной, Рубежного. Коллаборанты обменивались данными с российскими кураторами через специально созданные телеграммы-каналы.
"В настоящее время все участники, в том числе, глава агентурной сети установлены и задержаны. Каждого коллаборанта ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - сообщил Сергей Гайдай.
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