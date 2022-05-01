На Луганщине поймали всех участников агентурной сети, которые сливали информацию оккупантам.

Служба безопасности Украины на Луганщине задержала последнего участника агентурной сети, которая передавала данные противнику, способствуя вражеским обстрелам региона. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, правоохранители установили, что житель Лисичанска, пребывая в составе преступной группировки коллаборантов, передавал россиянам данные о расположении подразделений ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также о последствиях вражеских обстрелов города.

Агентурная сеть, в составе которой действовал предатель, собирала для противника необходимую информацию на территории нескольких населенных пунктов Луганской области – Лисичанска, Кременной, Рубежного. Коллаборанты обменивались данными с российскими кураторами через специально созданные телеграммы-каналы.

"В настоящее время все участники, в том числе, глава агентурной сети установлены и задержаны. Каждого коллаборанта ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - сообщил Сергей Гайдай.

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