Лукашенко пішов на нову підлість, намагаючись вислужитися перед президентом країни-агресора путіна. Так, білорусам відключають Інтернет, щоб приховати інформацію про пересування окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
Вперше відключення Інтернету було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця в доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони Білорусі.
За оцінками військової розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами.
Таким чином КДБ Білорусі та ФБС Росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян і запобігти поширенню інформації в соціальних мережах про пересування по території республіки російської військової техніки.
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Аномалії в доступі до мережі в окремих районах на південь і південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки.
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