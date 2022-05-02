У Генеральному штабі Збройних сил України працював співробітник, який виявився шпигуном рф. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Фейгін Live".

Ворожого найманця викрили і вже затримали українські спецслужби. Затримання справила Служба безпеки України. Крім цього агента ворога викрили і кілька інших.

Однак більше ніхто з них не причетний до роботи Головного управління Генерального штабу. Відомо, яке завдання перед ними ставили куратори.

"Один з російських шпигунів – співробітник Головного управління Генштабу ЗСУ. У тих товаришів було завдання збити пасажирський літак на території рф або Білорусі. Після цього Кремль повинен був звинуватити українську сторону", - розповів Арестович.

Шпигуни повинні були завдати удару за допомогою українського озброєння. Зокрема, з переносних протизенітних ракетних комплексів (ПЗРК).

Його зловмисники планували "дістати" через волонтерів, для чого почали входити в їх довіру, ділячись реальними даними про пересування військ рф, проте чомусь "видавали координати кадирівців".

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Як Politeka повідомляла, Арестович навів свої доводи, що путін шпигун.

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