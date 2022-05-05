Керівництво країни-агресора росії всіляко заохочує своїх солдатів до скоєння звірств проти українців. Рф вручає загарбникам медалі за розстріл мирних громадян України і дає їм відзнаки для ветеранів Другої світової війни. Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міноборони.
Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та знищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії Східного військового округу армії країни-окупанта, яка дислокується в місті Білогірськ, нагороджують медалями "жукова", "суворова", "За відвагу" та орденами "мужності".
Згідно з указом про "медалі жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам Великої Вітчизняної війни, органів НКВС, Збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Окупанти готуються до третього циклу: Арестович розкрив варіанти розвитку подій у травні
Вибухи прогриміли в Дніпрі: Філатов розповів перші подробиці
"Кожен бере батальйон": з'ясувалося, скільки десантних кораблів у рф ще залишилося для атаки на Одещину
"Хтось знову невдало покурив?": у росії сильна пожежа стрясла Нижегородську область, відео
Медалі "За відвагу" та ордени "мужності" , мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та нижньої білизни українців.
Розвідники також опублікували список воєнних злочинців та "нагороди" якими їх нагороджуватимуть.
Нагадаємо, Білорусь почала перевірку сил реагування: в британській розвідці дізналися, чи є загроза для України.
Як Politeka повідомляла, росіяни намагаються встановити контроль над морським сполученням України.
Також Politeka писала, що частина мотострілецької бригади рф відмовляється воювати, нові дані Генштабу.