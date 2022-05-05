Розвідники також опублікували список воєнних злочинців та "нагороди" якими їх нагороджуватимуть.

Керівництво країни-агресора росії всіляко заохочує своїх солдатів до скоєння звірств проти українців. Рф вручає загарбникам медалі за розстріл мирних громадян України і дає їм відзнаки для ветеранів Другої світової війни. Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міноборони.

Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та знищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії Східного військового округу армії країни-окупанта, яка дислокується в місті Білогірськ, нагороджують медалями "жукова", "суворова", "За відвагу" та орденами "мужності".

Згідно з указом про "медалі жукова", нагорода призначена для вручення ветеранам Великої Вітчизняної війни, органів НКВС, Збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду.

Медалі "За відвагу" та ордени "мужності" , мабуть, заслужили за "подвиги" під час мародерства, крадіжок побутової техніки та нижньої білизни українців.

Розвідники також опублікували список воєнних злочинців та "нагороди" якими їх нагороджуватимуть.

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