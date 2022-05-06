Українців змушують приймати громадянство псевдо республік. Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони, в окупованому місті Сорокіне в Луганській області почали процеси оформлення "паспортів "ЛНР" щодо українських громадян, переміщених з нещодавно захоплених територій.
З людьми проводяться "профілактичні бесіди". Повідомляється, що в разі відмови від "громадянства" псевдореспубліки люди позбудуться будь-яких засобів до існування. Також солдати рф йдуть на радикальні заходи - застосовують до українців репресії і тортури.
Відзначається, що люди, позбавлені будинків, майна і грошей змушені погоджуватися на ці умови, адже тільки так можна отримати гроші, продукти і медичну допомогу.
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Також відомо, що зараз більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей. А поспіхом зібрані "новобранці" не мають практично ніякого досвіду служби.
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