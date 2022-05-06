Радник глави офісу президента і представник переговорної делегації від України Михайло Подоляк жорстко відреагував на плани окупантів на 9 травня. За інформацією радника, загарбники вирішили влаштувати в Маріуполі "парад полонених". Про це він написав у своєму Twitter.
За словами Подоляка, це "демонстративна насмішка з боку росії над Женевською конвенцією". "Україна фіксує кожного, хто займається приниженням і катуванням наших полонених. Ці злочини без терміну давності", - заявив Подоляк.
Радник глави ОП нагадав, що подібну акцію окупанти проводили в Донецьку 24 серпня 2014 року. Тоді 50 воїнів ЗСУ провели вулицями міста і закидали сміттям.
Плани окупантів на "парад полонених" у Маріуполі підтвердив радник мера міста Петро Андрющенко. Він зазначив, що у фільтраційних таборах окупанти зібрали близько 2000 полонених українських чоловіків. "Росіяни їх не випускають, женуть під конвоєм упорядковувати Безіменне і Новоазовськ", - розповів Андрющенко.
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