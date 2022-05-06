Многие люди, лишенные домов, имущества и денег вынуждены соглашаться на эти условия.

Украинцев заставляют принимать гражданство псевдо республик. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, в оккупированном городе Сорокино в Луганской области начали процессы оформления "паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий.

С людьми проводятся "профилактические беседы". Сообщается, что в случае отказа от "гражданства" псевдореспублики люди лишатся любых средств к существованию. Также солдаты рф идут на радикальные меры - применяют к украинцам репрессии и пытки.

Отмечается, что люди, лишенные домов, имущества и денег вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить деньги, продукты и медицинскую помощь.

Также известно, что сейчас большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНВ" отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. А второпях собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы.

Напомним, Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста.

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